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Меркель отказалась от работы в ООН

14:46
  • среда
  • 19 января 2022

Экс-канцлер хочет посвятить время семье

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отказалась от должности советника в ООН.

Она лично позвонила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и сообщила о своем решении. Меркель поблагодарила генсека за оказанное доверие, пишет агентство DPA.

Ранее СМИ сообщили, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель работу в структуре.

Меркель была канцлером ФРГ 16 лет. В 2021 году ее сменил социал-демократ Олаф Шольц. Сама Меркель отмечала ранее, что, покинув пост канцлера, хочет посвятить время семье.

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