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В Госдуме назвали самые востребованные профессии в стране

14:54
  • среда
  • 19 января 2022

Хороший токарь заработает больше, чем офисный сотрудник

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала в беседе с Ura.ru, что на российском рынке труда наблюдается высокий спрос на IT-специалистов - в том числе на программистов и веб-дизайнеров.
Названы самые скандальные профессии в России

Как уточнила парламентарий, также востребованы специалисты по обучению искусственного интеллекта. Кроме того, не испытывают проблем с трудоустройством врачи, учителя, водители, узкоспециализированные бухгалтеры, официанты.

Что касается переизбытка специальностей, это касается юристов и экономистов. По словам депутата, сегодня России "нужнее рабочие профессии".

"Хороший токарь, слесарь заработает намного больше, чем офисный сотрудник", - резюмировала Бессараб.

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