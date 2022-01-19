Он позволит врачам реанимаций оперативно получить консультацию коллег

Сергей Собянин открыл консультативный Центр критических состояний для улучшения помощи пациентам в реанимациях. Это единая городская диспетчерская, через которую консультируют специалистов отделений столичных стационаров и бригад скорой помощи.

Получив информацию о пациенте, сотрудники Центра подключают к работе наиболее опытных консультантов-реаниматологов. Мэр подчеркнул: это ещё один важный шаг в улучшении экстренной помощи.

"В связи с распространением штамма "омикрон" нагрузка на все звенья медицинской системы растёт. Особенно растёт нагрузка на колл-центры, на справочно-медицинскую систему 122, на скорую помощь, на поликлиники. В частности, здесь - в скорой помощи - нагрузка на этой неделе выросла примерно на 30 процентов. Для того, чтобы обеспечить работу диспетчеров, количество операторов увеличено на две трети, при необходимости будет увеличено ещё до двух раз", - сказал Сергей Собянин.

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