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Все российские миротворцы вернулись из Казахстана домой

14:58
  • среда
  • 19 января 2022

Военные находились в Казахстане в рамках миссии ОДКБ

Российские миротворцы, военная техника и вооружение ОДКБ, выполнявшие задачи в Казахстане, вернулись домой. Об этом в среду, 19 января, рассказали в Министерстве обороны.
Российских миротворцев торжественно встретили по прибытии из Казахстана

В ведомстве уточнили, что 19 января на подмосковном аэродроме в Чкаловском приземлились последние четыре самолета военно-транспортной авиации ВКС России. С ними вернулись домой военнослужащие и техника командования миротворческим контингента во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым.

С 6 по 19 января самолеты военно-транспортной авиации ВКС России совершили 212 рейсов для переброски миротворческого контингента и возвращения домой. Более 20 рейсов военно-транспортной авиации было совершено для вывоза российских и иностранных граждан из Республики Казахстан, борты перевезли свыше 2,2 тысячи человек, сообщает РИА Новости.

13 января министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о завершении миссии ОДКБ в Казахстане, где в начале года прошли массовые беспорядки. Президент отметил, что миротворческие силы сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, им удалось восстановить правопорядок.

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