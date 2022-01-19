Собянин поздравил москвичей с Крещением

Накануне вечером по всей Москве открылись почти 60 купелей

Православные верующие отмечают Крещение. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей с праздником и пожелал здоровья, добра и мира! Также глава города сообщил, что именно сегодня на колокольню храма святителя Николая на Трех Горах подняли новый Благовест - главный колокол. А накануне вечером по всей Москве открылись почти 60 купелей.

В Крещенскую ночь на Руси не спали. Сначала верующие шли на праздничное богослужение, потом присутствовали на освящении воды и, наконец, в ночь отправлялись к водоемам, где к этому дню готовили специальные купальни-иордани. Считалось, что именно крещенская вода чудодейственна - она исцеляет, укрепляет здоровье и дает силы. В прошлом году из-за коронавируса все праздничные мероприятия были отменены и потому в этом году, когда ограничение сняли, у купелей так много радостных людей, которые скрыть своих эмоций не могут.

- Очень хорошо. Сразу ощущается такая чистота душевная сразу. Это было очень классно. Я всем советую для проверки своего, так сказать, здоровья. - Конечно, сейчас надо быть очень осторожными, потому что прогрессирует болезнь и если кто-то имеет какие-то немощи, достаточно просто умыться святой водичкой, окропиться и Господь исцелит своей благодатью.

Традиция омовения крещенской водой уходит корнями в язычество. В этом празднике соединяется церковное и светское, вера и поверия. Вот уже много веков подряд. После Рождества начинались святки - с Колядками, гаданием и шумными обрядовыми играми.

Православная церковь относится к этому с осуждением и считает святочное веселье грехом. Наказание для провинившихся суровое: отлучение от причастия на шесть лет. И в народе возникло поверье: если на Крещение окунуться в прорубь, можно смыть все грехи. Одни приходят к купелям именно для этого. Другие видят в таинстве более глубокий смысл.

- Когда мы будем это не как обрядовое событие воспринимать, а как духовное, тогда будет уже лучше все у нас. - Этот праздник омывает нас от грехов и вселяет надежду на жизнь вечную.

Накануне в столице оборудовали почти шесть десятков купелей. Все антиковидные меры там соблюдаются строго. А еще работают спасатели, медики, есть теплые палатки для переодевания и, конечно, горячий чай. Впрочем, известно, лучше всего окунаться, когда на улице лютый мороз – тогда вода кажется парным молоком.

Православные верующие уверены: вся вода в течение суток после таинства становится святой. Потому и спешат сегодня в храмы, чтобы запастись ею на весь год.

Иван Колесников, Константин Степанов-Молодов, Сергей Долгих. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram