ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин поздравил москвичей с Крещением

15:09
  • среда
  • 19 января 2022

Накануне вечером по всей Москве открылись почти 60 купелей

Православные верующие отмечают Крещение. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей с праздником и пожелал здоровья, добра и мира! Также глава города сообщил, что именно сегодня на колокольню храма святителя Николая на Трех Горах подняли новый Благовест - главный колокол. А накануне вечером по всей Москве открылись почти 60 купелей.

В Крещенскую ночь на Руси не спали. Сначала верующие шли на праздничное богослужение, потом присутствовали на освящении воды и, наконец, в ночь отправлялись к водоемам, где к этому дню  готовили специальные купальни-иордани. Считалось, что именно крещенская вода чудодейственна - она исцеляет, укрепляет здоровье и дает силы. В прошлом году  из-за коронавируса все праздничные мероприятия были отменены и потому в этом году, когда ограничение сняли, у купелей так много  радостных  людей, которые скрыть своих эмоций не могут.

- Очень хорошо. Сразу ощущается такая чистота душевная сразу. Это было очень классно. Я всем советую для проверки своего, так сказать, здоровья.

- Конечно, сейчас надо быть очень осторожными, потому что прогрессирует болезнь и если кто-то имеет какие-то немощи, достаточно просто умыться святой водичкой, окропиться и Господь исцелит своей благодатью.

Традиция омовения крещенской водой уходит корнями в язычество. В этом празднике соединяется  церковное и светское, вера и поверия. Вот уже много веков подряд. После Рождества начинались святки - с Колядками, гаданием и шумными обрядовыми играми.

 

Православная церковь относится к этому с осуждением и считает святочное веселье грехом. Наказание для провинившихся суровое: отлучение от причастия на шесть лет. И в народе возникло поверье: если на Крещение окунуться в прорубь, можно смыть все грехи. Одни приходят к купелям  именно для этого. Другие видят в таинстве более глубокий смысл.

- Когда мы будем это не как обрядовое событие воспринимать, а как духовное, тогда будет уже лучше все у нас.

- Этот праздник омывает нас от грехов и вселяет надежду на жизнь вечную.

Накануне в столице оборудовали почти шесть десятков купелей. Все антиковидные меры там соблюдаются строго. А еще работают спасатели, медики, есть теплые палатки для переодевания и, конечно, горячий чай. Впрочем, известно, лучше всего окунаться, когда на улице лютый мороз – тогда вода кажется парным молоком.

Православные верующие уверены: вся вода в течение суток после таинства становится святой. Потому  и спешат сегодня в храмы, чтобы запастись ею на весь год.

Иван Колесников, Константин Степанов-Молодов, Сергей Долгих. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Крещенские купания
Крещенские купания
Крещение
Крещение
Крещенские купания
Крещенские купания
Крещенские купания
Крещенские купания
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.