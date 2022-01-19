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Сугробы в Москве могут вырасти до полуметра

15:44
  • среда
  • 19 января 2022

Снегопады утихнут лишь к воскресенью

До конца недели в Москве может выпасть четверть месячной нормы осадков в виде снега. Об этом в среду, 19 января, рассказали в центре погоды "Фобос".
Российские регионы накрыли снегопады и метели

Синоптики предупреждают, что в пятницу, 21 января, циклон "Ида" начнет перемещаться вдоль западных границ России и в начале выходных выйдет к Смоленску. При этом в столичном регионе атмосферное давление будет активно падать, в субботу показатель окажется на 12-13 единиц ниже обычного.

На этом фоне снегопады и метели усилятся, их прекращения следует ожидать лишь в воскресенье. Сугробы, высота которых на сегодняшний день в столице составляет 37 сантиметров, местами могут вырасти до полуметра, сообщается на официальном сайте центра погоды "Фобос".

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на следующей неделе погода в столичном регионе изменится: снегопады прекратятся, а мороз, напротив, усилится.

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