Суд в Киеве избрал Порошенко меру пресечения

Политика отпустили под личное обязательство

Печерский районный суда Киева в среду избрал меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Его отпустили под личное обязательство. Политика обязали сдать паспорта для выезда за границу, сообщает РИА Новости.

Первые слушания начались 17 января сразу после возвращения политика из заграничного турне и продлились около 11 часов. Прокуроры настаивали на двухмесячном аресте с возможностью залога почти в 36 миллионов долларов. Однако решения в тот день вынесено не было.

Порошенко проходит фигурантом в уголовном деле, которое касается поставок донбасского угля в 2014-2015 годах. Печерский районный суд Киева ранее наложил арест на имущество и активы экс-президента Украины, тем самым удовлетворив ходатайство прокуратуры.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram