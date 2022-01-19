ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Польские военные дважды за сутки нарушили границу Белоруссии

15:23
  • среда
  • 19 января 2022

Минск выразил протест Варшаве

Нарушение государственной границы зафиксировали белорусские пограничники в пункте пропуска "Козловичи". Как сообщили в Минске, нарушители – польские военнослужащие.

Лукашенко уличил Украину в наращивании войск на границе
Польский дезертир рассказал о массовых убийствах на границе с Белоруссией

"18 января польский вооруженный военнослужащий на автодорожном мосту указанного пункта пропуска зашел на белорусскую территорию на 20 метров и вернулся обратно. Спустя пару часов на этом же участке экипированный военнослужащий повторно нарушил белорусскую границу", - говорится в сообщении Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Минск указал Варшаве на продолжающиеся провокационные действия польской стороны - в том числе распространение недостоверной информации. Это свидетельствует о стремлении Польши искусственно нагнетать напряженность, создавая видимость борьбы с гибридными угрозами, приводит заявление белорусской стороны ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Польские военные на границе с Белоруссией
Польские военные на границе с Белоруссией
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.