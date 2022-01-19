Польские военные дважды за сутки нарушили границу Белоруссии

Минск выразил протест Варшаве

Нарушение государственной границы зафиксировали белорусские пограничники в пункте пропуска "Козловичи". Как сообщили в Минске, нарушители – польские военнослужащие.

"18 января польский вооруженный военнослужащий на автодорожном мосту указанного пункта пропуска зашел на белорусскую территорию на 20 метров и вернулся обратно. Спустя пару часов на этом же участке экипированный военнослужащий повторно нарушил белорусскую границу", - говорится в сообщении Государственного пограничного комитета Белоруссии.

Минск указал Варшаве на продолжающиеся провокационные действия польской стороны - в том числе распространение недостоверной информации. Это свидетельствует о стремлении Польши искусственно нагнетать напряженность, создавая видимость борьбы с гибридными угрозами, приводит заявление белорусской стороны ТАСС.

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