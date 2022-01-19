МИД: Россия не будет вторгаться на Украину

Риска крупномасштабной войны в Европе сегодня нет

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия не намерена предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Украины.

"Я уверен, что нет никакого риска крупномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь. Мы не намерены предпринимать никаких агрессивных действий. Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину", - цитирует замглавы внешнеполитического ведомства ТАСС.

По словам дипломата, Москва готова рассмотреть обязательство США никогда не голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО. "И я бы сказал, что это был бы более простой путь для США, если у США, конечно, есть достаточно политической воли", - уточнил Рябков.

Он также отметил, что НАТО больше не сможет "оттеснять" Россию на вторые роли в европейской и международной политике, альянсу пора возвращаться на рубежи 1997 года.

Вместе с тем Рябков подчеркнул, что оснований для беспокойства Запада в связи с совместными учениями России и Белоруссии нет.

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