МИД: Россия требует железных гарантий, а не моратория на расширение НАТО

Москва не удовлетворится очередной "обманкой" альянса

Россия не может удовлетвориться очередной "обманкой", предложенной Североатлантическим альянсом и США – как, к примеру, сценарий моратория на расширение НАТО. Москве нужны железные, стопроцентные гарантии, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Нет, этот сценарий неприемлем. Нам нужны юридически обязывающие правовые гарантии нерасширения НАТО в договорной форме: в форме двустороннего договора с США и в форме многостороннего соглашения с НАТО", - сказал Рябков, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Дипломат напомнил, что в прошлом Россия много раз оказывалась в ситуации, когда подобные внешне привлекательные формулы быстро забывались, переворачивались наизнанку и превращались в свою противоположность. МИД России опубликовал проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности 17 декабря 2021 года, передает ТАСС.

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