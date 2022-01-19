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Собянин допустил увеличение числа операторов скорой помощи вдвое

16:00
  • среда
  • 19 января 2022

Такую меру могут предпринять в случае необходимости

В связи с увеличением нагрузки на систему здравоохранения количество операторов скорой медицинской помощи в Москве могут увеличить в два раза. Об этом в среду, 19 января, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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Градоначальник отметил, что особенно растет нагрузка на колл-центры, справочно-медицинскую систему "122", скорую помощь, поликлиники. На текущей неделе нагрузка в скорой помощи выросла примерно на 30%.

Для обеспечения бесперебойной работы диспетчеров количество операторов скорой уже увеличено на две трети, рассказал Собянин. В случае необходимости их число увеличат еще — до двух раз.

На следующей неделе число операторов кол-центра "122" будет увеличено втрое, чтобы москвичи могли дозвониться и вовремя получить справочную информацию, медицинскую поддержку и помощь. Увеличено также количество оперативных бригад скорой помощи.

Также Сергей Собянин рассказал о предстоящем пополнении автопарка скорой помощи — соответствующий контракт уже заключен, сообщает АГН "Москва".

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что с начала 2022 года количество москвичей, сдающих экспресс-тест на коронавирус, увеличилось в два раза.

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