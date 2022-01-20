Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Козероги могут улучшить свое материальное положение, а Стрельцы - освоить новые знания

Гороскоп на сегодня, 20 января 2022 года, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Солнце вошло в ваш сектор социальной жизни, а значит, общения, публичности станет больше. Если ощутите нехватку энергии – чаще бывайте на улице, особенно в солнечную погоду.

Тельцы

Впереди у вас целый месяц, благоприятный для карьеры, учебы, повышения социального статуса. Используйте для этого новые или необычные средства и способы.

Близнецы

Сегодня можно строить планы на следующие 30 дней, причем вашему знаку это особенно рекомендуется. Будьте смелее, пробуйте смотреть дальше и выше остальных.

Раки

Начинается время, благоприятное для инвестиций, получения страховок, компенсаций. Если сами чего-то не знаете, обращайтесь за помощью: так вы быстрее продвинетесь к цели.

Львы

Тем из вас, кто состоит в отношениях, стоит подумать о том, как живется партнеру, встать на его место. Свободные Львы могут познакомиться с ярким или весьма щедрым человеком.

Девы

Вы рискуете погрязнуть в работе и рутинных обязанностях на ближайшие 4 недели. Вспомните, что вам помогает находить в каждом дне что-то хорошее, бороться с серыми буднями.

Весы

Вы можете почувствовать, что жизнь проходит как-то неинтересно, и броситься в омут развлечений. Звезды советуют вам знать меру, особенно в еде, тратах на развлечения и наряды.

Скорпионы

Вы почувствуете желание сделать что-то для семьи, например что-то купить. Свободные представители этого знака могут затосковать по родителям, переоценить их роль.

Стрельцы

Вам будет легко учиться в ближайшее время, овладевать новыми навыками. Также это удачный период для покупки или продажи автомобиля, для командировок и общения.

Козероги

Вы в силах улучшить свое материальное положение, но для этого нужна вера в себя. Хотите повышения зарплаты или цены на свои услуги – продумайте основания для этого.

Водолеи

Солнце сегодня вошло в ваш знак, а значит, с днем рождения! Впереди у вас 30 дней радости и надежд, воспользуйтесь энергией светила и поработайте над своей самооценкой.

Рыбы

С этого дня вы почувствуете желание проводить больше времени в уединении или в кругу семьи. А еще сегодня плодотворно пройдут сеансы психотерапии, консультации астролога.

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