Опубликованы кадры полета угрожающего Земле астероида

На этот раз небесное тело пролетело в 2 миллионах километров

Потенциально опасный астероид 1994 PC1 пролетел нарасстояни в 2 миллиона километров от Земли. Кадры пролета небесного тела опубликовал "Роскосмос".

"Телескоп Института прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН ОРИ-22 (Кастельгранде, Италия) заснял потенциально опасный астероид 7482 (1994 PC1)", - говорится в сообщении "Роскосмоса" в Telegram.

Видео было снято в ночь на 18 января, когда астероид приблизился к Земле на минимальную дистанцию. В 21.51 мск он прошел на расстоянии в пять раз дальше, чем Луна. Астероид считается потенциально опасным, поскольку пересекает орбиту Земли.

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