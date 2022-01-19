ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опубликованы кадры полета угрожающего Земле астероида

16:14
  • среда
  • 19 января 2022

На этот раз небесное тело пролетело в 2 миллионах километров

Потенциально опасный астероид 1994 PC1 пролетел нарасстояни в 2 миллиона километров от Земли. Кадры пролета небесного тела опубликовал "Роскосмос".

Астероид размером с "Тунгусский метеорит" летит на встречу с Землей
Астроном оценил опасность летящего к Земле астероида

"Телескоп Института прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН ОРИ-22 (Кастельгранде, Италия) заснял потенциально опасный астероид 7482 (1994 PC1)", - говорится в сообщении "Роскосмоса" в Telegram.

Видео было снято в ночь на 18 января, когда астероид приблизился к Земле на минимальную дистанцию. В 21.51 мск он прошел на расстоянии в пять раз дальше, чем Луна. Астероид считается потенциально опасным, поскольку пересекает орбиту Земли.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Астероид на фоне Земли
Астероид на фоне Земли
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.