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Российские космонавты впервые в 2022 году вышли в открытый космос

17:58
  • среда
  • 19 января 2022

Они проведут в безвоздушном пространстве порядка семи часов

Первый в новом году выход в открытый космос совершают в среду командир и бортинженер 66-й экспедиции на МКС Антон Шкаплеров и Петр Дубров. Им предстоит провести в безвоздушном пространстве на высоте 400 километров над землей почти 7 часов. Что нужно успеть сделать за это время?
Опубликованы кадры полета угрожающего Земле астероида

В этот момент МКС со скоростью 28 тысяч километров в час проносится над Аргентиной. И здесь российские космонавты встречают рассвет. В открытый космос выходят два космонавта Роскосмоса - Антон Шкаплеров и Петр Дубров. В скафандрах их можно различить по лампасам. У Шкаплерова - синие, у Дуброва красные. Центр управления полётами следит за работой благодаря видеокамерам, установленным на американском сегменте МКС. И об этом международном партнёрстве здесь могут и пошутить.

Российский сегмент МКС в прошлом году пополнился сразу двумя новыми модулями - теперь космонавтам нужно интегрировать их в состав станции. Сначала пристыковался многоцелевой лабораторный модуль Наука, который будет использоваться для научных исследований. Затем пришла очередь узлового модуля Причал. Он нужен, чтобы к МКС могли одновременно пристыковываться новые модули и космические корабли.

Между модулями Причал и Наука космонавты ставят поручни для удобного перехода. Подключают кабели межмодульной связи. Монтируют мишени для стыковки кораблей. Демонтированные антенны и пустые контейнеры с крышками космонавты отталкивают в открытый космос, они войдут в плотные слои атмосферы и сгорят. Работы за пределами станции занимают семь часов.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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