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В России разработали ускоренный метод тестирования на COVID-19

18:07
  • среда
  • 19 января 2022

Точность очень высока

В Министерстве обороны в среду представили новую уникальную тест-систему для ускоренного выявления коронавируса. Она в 5 раз быстрее традиционных ПЦР-исследований. При этом точность, по словам специалистов, 95%.
Врач-терапевт рассказал, что делать при первых признаках "омикрона"

Важна каждая минута, решили военные медики и разработали новый способ тестирования на коронавирус, который в 5 раз быстрее традиционных ПЦР-исследований.

Точность "Ковиген-лэмп" - так называется разработка - 95 процентов. Набор реагентов новой тест-системы помещается в небольшую коробку. Главное здесь -  ампула с реагентами, состав которых специалисты в шутку называют военной тайной. Сложная биохимическая реакция выявляет геном вируса, буквально расщепляя его клетки.

Сейчас разработчики опытным путем показывают коллегам действие реагентов. В ближайшее время тест-система отправится в медучреждения Министерства обороны, возможен и гражданский оборот.

Оперативность выявления заболевания - немаловажный этап борьбы с "омикроном". Коронавирусные сводки обновляются ежечасно. Владимирская, Брянская, Калининградская области, Чечня и Ингушетия – "омикрон" обнаружили уже в более чем 50 российских регионах.

В Москве на новый штамм приходится уже более половины недавно заболевших. Увеличено количество работников колл-центров, чтобы оперативно отвечать на вопросы горожан, так же, как и дежурных врачей в поликлиниках. При симптомах простуды, повышенной температуре к ним следует обращаться незамедлительно, без предварительной записи. СМС-рассылку с такими напоминаниями проводят медучреждения. Снять недуг, если он выражен в легкой форме, можно при помощи домашней аптечки, говорят специалисты.

 

"Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее 2 литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты", - рассказала главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

Пока количество тяжелых случаев при заболевании "омикроном" не превышает показатель его предшественника – "дельты". Но спрогнозировать, как поведет себя новый штамм, очень сложно.  

Главная защита по-прежнему вакцинация. Прививочная кампания помогает сформировать коллективный иммунитет, который при "омикроне" должен составлять не менее 80 процентов. В лидерах по этому показателю Петербург. Власти северной столицы отчитались о достижении почти 100-процентной коллективной защиты с учетом вакцинированных и переболевших.

Павел Прокопенко, Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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