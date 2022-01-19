Сергей Собянин открыл Центр критических состояний в Москве

Сотрудники Центра подключают к работе наиболее опытных консультантов-реаниматологов

Экстренная медицинская помощь по новым стандартам. В Москве заработал Центр критических состояний. Это единая городская диспетчерская, где консультации специалистов смогут получить врачи реанимаций и бригад скорой помощи - всё для того, чтобы как можно оперативнее помочь тяжёлым пациентам. В среду центр посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сделать всё, чтобы спасти человеческую жизнь. Использовать все возможности и знания самых разных специалистов. В Москве на базе Станции скорой и неотложной помощи начал работу новый дистанционно-консультативный центр.

"Центр критических состояний создан для оказания консультативной помощи пациентам с наиболее тяжелыми, жизнеугрожающими состояниями, среди таких состояний могут быть шоки различной этиологии, острая кровопотеря, кома неясной этиологии, дыхательная недостаточность", - рассказал заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации станции скорой и неотложной помощи им. Пучкова Петр Давыдов.

Модуль дополненной реальности - телекоммуникационный шлем, который врач надевает, входя в палату к пациенту - позволяет в считанные минуты устроить своеобразный видеоконсилиум с лучшими в стране специалистами.

"Это возможность специалисту, который находится далеко, здесь и сейчас, видеть пациента точно так же, как в режиме реального времени, не в записи", - отметила заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации больницы ГКБ им. С.С. Юдина Ольга Игнатенко.

Инновации столичные медики используют максимально. Единая цифровая платформа связала все лечебные учреждения города. У врачей есть возможность изучить электронную карту пациента, увидеть все исследования - КТ, МРТ. Непосредственная связь с бригадами скорой помощи помогает стационарам в работе со сложными пациентами.

"Мы уже готовимся, мы знаем, какой больной едет в наше приемное отделение, какие медики должны его встречать, что нужно подготовить заранее для его лечения. В первую очередь, пациенты в шоковом состоянии, с инсультом, инфарктом, кровотечениями", - сообщила главный врач городской клинической больницы им. С.С. Юдина Ольга Папышева.

Нагрузка на медицинскую систему из-за распространения штамма "омикрон" растёт, подчеркнул Сергей Собянин, открывая сегодня новый консультационно-диагностический Центр. И все службы реагируют оперативно.

"Количество операторов колл-центра "122" увеличено вдвое, на следующей неделе будет увеличено втрое. Таким образом, чтобы москвичи могли дозвониться и вовремя получить справочную информацию либо медицинскую поддержку и помощь. Увеличено и количество оперативных бригад скорой помощи", - отметил Сергей Собянин.

Постоянно обновляется не только медицинское оборудование, которое используют врачи скорой помощи, но и парк автомобилей.

В ближайшее время заработает и онлайн-передача данных о состоянии пациента - из машины скорой помощи в Центр критических состояний. А в перспективе на базе нового Центра планируют развернуть штаб по управлению экстренными консультативными бригадами реаниматологов.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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