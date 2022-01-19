Порошенко избежал ареста в Киеве

Решение Печерского суда сторонники экс-президента Украины называют победой

Суд в Киеве отпустил Петра Порошенко под личное обязательство по делу о государственной измене. Бывший лидер страны обязан сдать загранпаспорт и являться в суд по первому требованию. На митинге перед сторонниками он не упустил возможности ещё раз покритиковать действующего президента. Сам же Владимир Зеленский сегодня вновь просил защиты у Запада перед мифической российской угрозой.

С трудом проталкиваясь сквозь ряды протестующих, полиция пытается пробиться к запасу дров и топлива, которые сторонники Петра Порошенко стали привозить к зданию Печерского районного суда в Киеве. На его пороге, как на трибуне, сам экс-президент. Пользуясь удобным случаем, наскоро лепит из себя образ главного политического мученика.

"Сегодня утром полиция, нет, не полиция, "беркутня", применила эбонитовые палочки Зеленского, чтобы избивать народ Украины. Они охотятся на нас с вами. Власти все силы полиции бросили на противодействие нам, потому что нас они боятся. А Путина они ждут. Мы будем сражаться за Украину и обязательно победим", - сказал Порошенко.

Победой Порошенко и его сторонники, безусловно, считают решение Печерского суда. Приговора по делу о госизмене лидер "Европейской солидарности" будет ждать не в изоляторе или даже не под домашним арестом. Судья просто попросил Петра Алексеевича сдать в полицию паспорт.

То ли Зеленский испугался эффекта от им же затеянного уголовного преследования, то ли старшие товарищи оказались недовольны. Как раз в эту среду в Киев прилетел госсекретарь США Энтони Блинкен. При виде которого украинский лидер так разволновался, что спешно выпалил: "Здравствуйте, приятно познакомиться!"

Но эта протокольная оплошность - ничто по сравнению с тем, какие неприятности преподносят своим американским патронам их протеже в Киеве. Которые, как это было после визита Зеленского в Вашингтон, почти сразу отказываются от достигнутых договоренностей и требуют все больше финансовой помощи. Так что Блинкену даже пришлось оправдываться: зачем США вообще такой союзник.

В том, что Киев - это только рычаг давления на Москву, в Белом доме уже давно не скрывают. Президент Байден постфактум извещает Зеленского о том, как прошли касающиеся его страны переговоры. А на большинство просьб Киева только вежливо отмахивается. Вот и на запрос об увеличении американских военных советников следует вежливый отказ.

"Что касается Украины - мне пока нечего сказать по этой теме. Вы знаете, что мы помогаем Украине, там находится штат наших советников. Который регулярно ротируется. Мы полагаем, что этого достаточно", - сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

И ведь при этом из США продолжают приходить панические новости: якобы Москва готова напасть на Украину в любой день. Поэтому, написала со ссылкой на источники в СБУ газета "Нью-Йорк Таймс", даже вывезла из Украины ряд своих дипломатов и членов их семей. В российском МИД в ответ не устают повторять: Россия не намерена нападать на Украину. А такие "вбросы" со стороны США выглядят как провокация.

Все это, разумеется, намеренное нагнетание напряженности на фоне переговоров по безопасности. Москва все еще продолжает ждать ответа от США на наши предложения. Тему, вероятно, будут обсуждать и на переговорах Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Женеве 21 января.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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