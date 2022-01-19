Путин: ситуация в Сирии стабилизировалась с помощью России и Ирана

Президенты двух стран встретились в Кремле

Властям Сирии удалось преодолеть террористические угрозы в значительной степени благодаря помощи России и Ирана. Президент России Владимир Путин заявил об этом на переговорах с иранским коллегой Эбрахимом Раиси.

"Благодаря нашим усилиям в значительной степени удалось помочь сирийскому правительству преодолеть угрозы, связанные с международным терроризмом", - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что Москва и Тегеран очень плотно сотрудничают на международной арене. Путин предложил Раиси обсудить ситуацию в Афганистане. Президент подчеркнул, что ситуация в этой стране очень беспокоит Россию, передает ТАСС.

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