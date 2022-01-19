Кабмин Молдавии ввел режим ЧП из-за газового кризиса

Чрезвычайное положение продлится 60 дней

Режим чрезвычайного положения вводится в Молдавии из-за газового кризиса. Решение принято на заседании кабмина. Кишинев до сих пор не рассчитался за полученный газ.

"Решение одобрено. Оно также должно быть утверждено парламентом. После этого комиссия по чрезвычайным ситуациям предпримет ряд мер для бесперебойного снабжения газом потребителей", - заявила на заседании премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

О возможной приостановке поставок газа в Молдавию днем ранее предупредил "Газпром". Газораспределительная компания "Молдовагаз" до сих пор не рассчиталась с российским концерном за поставленное голубое топливо, передает ТАСС.

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