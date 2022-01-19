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Кабмин Молдавии ввел режим ЧП из-за газового кризиса

17:30
  • среда
  • 19 января 2022

Чрезвычайное положение продлится 60 дней

Режим чрезвычайного положения вводится в Молдавии из-за газового кризиса. Решение принято на заседании кабмина. Кишинев до сих пор не рассчитался за полученный газ.

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"Решение одобрено. Оно также должно быть утверждено парламентом. После этого комиссия по чрезвычайным ситуациям предпримет ряд мер для бесперебойного снабжения газом потребителей", - заявила на заседании премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

О возможной приостановке поставок газа в Молдавию днем ранее предупредил "Газпром". Газораспределительная компания "Молдовагаз" до сих пор не рассчиталась с российским концерном за поставленное голубое топливо, передает ТАСС.

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