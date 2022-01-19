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Звезда "Ганнибала" Гаспар Ульель трагически погиб на горнолыжном курорте

18:07
  • среда
  • 19 января 2022

Ему было 37 лет

Известный французский актер Гаспар Ульель умер после падения на горнолыжном курорте Розьер на юге Франции.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, 37-летний артист столкнулся с другим лыжником. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу, где ему диагностировали черепно-мозговую травму. Позже стало известно, что Ульель скончался.

Гаспар Ульель, прежде всего, известен по роли в фильме "Ганнибал: Восхождение". Также он снимался в лентах "Долгая помолвка", "Это всего лишь конец света". В разные годы актер становился лауреатом французской кинопремии "Сезар".

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Гаспар Ульель
Гаспар Ульель
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