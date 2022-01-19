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Блинкен пообещал Зеленскому "покалечить" Россию из-за Украины

18:07
  • среда
  • 19 января 2022

Госсекретарь США рассказал украинскому лидеру об итогах консультаций с Москвой

Последствия для России за эскалацию ситуации вокруг Украины будут "калечащими". В этом заверил украинского президента Владимира Зеленского госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах в Киеве.

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"Блинкен вновь подчеркнул, что если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, США вместе с союзниками и партнерами вынудят российскую экономику заплатить калечащую цену", - говорится в сообщении пресс-службы госдепартамента.

Отмечается также, что Североатлантический альянс пересмотрит присутствие НАТО в союзных странах. Кроме того, США увеличат оборонную помощь Украине. Блинкен поблагодарил Зеленского за продолжающиеся на Украине призывы к дипломатическому разрешению ситуации, передает РИА Новости.

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