Блинкен пообещал Зеленскому "покалечить" Россию из-за Украины

Госсекретарь США рассказал украинскому лидеру об итогах консультаций с Москвой

Последствия для России за эскалацию ситуации вокруг Украины будут "калечащими". В этом заверил украинского президента Владимира Зеленского госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах в Киеве.

"Блинкен вновь подчеркнул, что если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, США вместе с союзниками и партнерами вынудят российскую экономику заплатить калечащую цену", - говорится в сообщении пресс-службы госдепартамента.

Отмечается также, что Североатлантический альянс пересмотрит присутствие НАТО в союзных странах. Кроме того, США увеличат оборонную помощь Украине. Блинкен поблагодарил Зеленского за продолжающиеся на Украине призывы к дипломатическому разрешению ситуации, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram