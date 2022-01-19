Песков объяснил необычную рассадку за столом переговоров Путина и Расими

Президенты России и Ирана встретились в Екатерининском зале Кремля

Существенная дистанция между Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси во время встречи в Кремле объясняется мерами эпидемиологической предосторожности. Необычную рассадку за столом переговоров президентов России и Ирана объяснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, это связано исключительно с эпидемиологическими требованиями и мерами предосторожности", - сказал представитель Кремля журналистам.

Президенты встретились 19 января в Екатерининском зале Кремля. Путин и Раиси расположились за большим овальным столом в центре зала, лидеров разделяло расстояние в несколько метров. На встрече присутствовали только два переводчика, передает ТАСС.

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