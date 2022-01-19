Германию обвинили в измене Западу ради России

У Берлина свои взгляды на отношения с Москвой

Берлин придерживается собственных, отличных от принятых коллективным Западом, взглядов на отношения с Москвой. По этой причине ФРГ отделяется от других западных стран. С обвинением Германии в измене выступил руководитель европейского бюро издания Politico Мэтт Карнишниг.

"Берлин будет останавливать "Северный поток — 2"? Нет. Будет отправлять оружие Украине? Ничего подобного. Поменяет свою позицию по SWIFT? Нет. Германия фактически покинула западный блок", — написал Карнишниг в Twitter.

В Минобороны Германии 19 января заявили, что политика Берлина в отношении поставок летальных вооружений Украине останется неизменной. У руководства страны нет планов по военной поддержке Киева.

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