Мишустин обсудил развитие Дальнего Востока

Премьер призвал создать условия для опережающего развития региона

Более 100 миллиардов рублей выделят в нынешнем году на реализацию программы социально-экономического развития Дальнего Востока. В среду об этом заявил Михаил Мишустин.

Глава правительства провел стратегическую сессию, на которой речь шла о том, как повысить привлекательность региона. В обсуждении приняли участие министры, губернаторы, руководители крупных компаний, эксперты, сообщает "ТВ Центр".

Мишустин отметил, что на Дальнем Востоке проживает около 8 миллионов человек. И для такой огромной территории это совсем немного. Он напомнил о задаче, поставленной президентом - обеспечить приток людей в дальневосточные субъекты - молодёжь и высококвалифицированных специалистов.

А для этого необходимо создать условия для опережающего роста качества жизни. По словам Мишустина, многое для этого уже сделано, но проблем ещё достаточно.

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