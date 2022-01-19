ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин обсудил развитие Дальнего Востока

22:26
  • среда
  • 19 января 2022

Премьер призвал создать условия для опережающего развития региона

Более 100 миллиардов рублей выделят в нынешнем году на реализацию программы социально-экономического развития Дальнего Востока. В среду об этом заявил Михаил Мишустин.
Мишустин предложил способ замедлить инфляцию

Глава правительства провел стратегическую сессию, на которой речь шла о том, как повысить привлекательность региона. В обсуждении приняли участие министры, губернаторы, руководители крупных компаний, эксперты, сообщает "ТВ Центр".

Мишустин отметил, что на Дальнем Востоке проживает около 8 миллионов человек. И для такой огромной территории это совсем немного. Он напомнил о задаче, поставленной президентом - обеспечить приток людей в дальневосточные субъекты - молодёжь и высококвалифицированных специалистов.

А для этого необходимо создать условия для опережающего роста качества жизни. По словам Мишустина, многое для этого уже сделано, но проблем ещё достаточно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Владивосток
Владивосток
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Научно-техническая лаборатория
Научно-техническая лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.