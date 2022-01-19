Названо условие для победы над пандемией коронавируса

Решающую роль играет скорость

Победа над пандемией коронавируса возможна, если за три месяца привить около 90% населения России. Пока же вакцинация в стране идет очень медленно, что позволяет вирусу мутировать. Скорость в этом деле играет решающую роль, заявила профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Ивановской медакадемии Светлана Орлова.

"Вакцинация эффективна тогда, когда проводится очень быстро. Я могу привести такой исторический пример: в январе 1960 года, когда в Москву поступил больной с натуральной оспой, за три недели января было привито более 6 миллионов жителей столицы, и тогда удалось остановить эту инфекцию", - сказала Орлова в эфире, организованном правительством Ивановской области в соцсети "ВКонтакте".

Медик подчеркнула: с инфекцией давно бы справились, если бы удалось за три месяца вакцинировать 80-90% населения России - а лучше всего мира. Орлова отметила, что важно не только сделать прививку, но и ревакцинироваться через полгода, передает ТАСС.

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