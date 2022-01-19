Автобус с сотрудниками МВД подорвался в Сирии

Более десятка бойцов ранены

Двенадцать бойцов внутренних сил Сирийской Арабской Республики ранены в результате теракта. Автобус с военнослужащими подорвался на самодельном взрывном устройстве на трассе Дамаск-Дераа.

"Автобус с бойцами подразделения поддержания порядка, работающих на пограничном КПП Насиб на границе с Иорданией, подорвался на взрывном устройстве во время движения в направлении Дамаска после окончания смены", - приводит слова источника РИА Новости.

Взрывное устройство сработало уже после того, как автобус проехал место ее закладки. Взрыв прогремел на расстоянии около 10 метров. Бомба была установлена на отрезке трассы между поселениями Гария Гхарбия и Хорбет Гхазаль, рядом с заправочной станцией "Раджем".

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