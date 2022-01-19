Блинкена пригласили на обсуждение России в Совет ЕС

Дискуссия по ситуации на Украине пройдет 24 января

Госсекретаря США Энтони Блинкена пригласили на заседание министров иностранных дел 27 стран Евросоюза. Темой саммита 24 января станет ситуация на Украине. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признался, что с нетерпением ждет продолжения взамодействия Брюсселя с Вашингтоном по этой проблеме.

"С нетерпением жду продолжения нашего взаимодействия по текущим международным дипломатическим усилиям и тесной трансатлантической координации. ЕС и США стоят вместе, чтобы противостоять вызовам безопасности в Европе", - написал Боррель в Twitter.

Первое в этом году официальное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 27 стран пройдет 24 января в Брюсселе. Главной темой встречи станет ситуация на Украине, передает ТАСС. Страны Запада и Киев утверждают, что Москва готовит вторжение на Украину.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram