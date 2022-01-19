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Блинкена пригласили на обсуждение России в Совет ЕС

20:46
  • среда
  • 19 января 2022

Дискуссия по ситуации на Украине пройдет 24 января

Госсекретаря США Энтони Блинкена пригласили на заседание министров иностранных дел 27 стран Евросоюза. Темой саммита 24 января станет ситуация на Украине. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признался, что с нетерпением ждет продолжения взамодействия Брюсселя с Вашингтоном по этой проблеме.

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"С нетерпением жду продолжения нашего взаимодействия по текущим международным дипломатическим усилиям и тесной трансатлантической координации. ЕС и США стоят вместе, чтобы противостоять вызовам безопасности в Европе", - написал Боррель в Twitter.

Первое в этом году официальное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 27 стран пройдет 24 января в Брюсселе. Главной темой встречи станет ситуация на Украине, передает ТАСС. Страны Запада и Киев утверждают, что Москва готовит вторжение на Украину.

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