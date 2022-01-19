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Пять пар близнецов родила гражданка Саудовской Аравии

21:12
  • среда
  • 19 января 2022

Роды принимали в больнице имени короля Салмана

Население Саудовской Аравии 12 января увеличилось сразу на 10 человек стараниями 34-летней подданной королевства. Женщина родила пять пар близнецов, сообщает местное издание Saudi Gazette.

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Будущая мама несколько недель находилась под пристальным присмотром врачей в больнице имени короля Салмана Вооруженных сил Саудовской Аравии в городе Табук. Роды принимал целый коллектив врачей под руководством главы отдела акушерства и гинекологии Аттыей аз-Захрани.

Больница имени короля Сальмана в Табуке - одна из крупнейших в королевстве. Благодаря усилиям врачей все десять малышей абсолютно здоровы. Весят они от 950 до 1 100 граммов.

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