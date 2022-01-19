Киев подготовил диверсионные группы для атаки в Донбассе

Планируются теракты на объектах инфраструктуры

Украина с помощью иностранных специалистов подготовила несколько диверсионных групп для атак в Донбассе. Их цель – социальные объекты на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Согласно нашим разведданным, Украина подготовила несколько диверсионных групп при помощи иностранных специалистов, и их цель сейчас - это те населенные пункты, которые находятся вдоль линии соприкосновения, включая и Горловку, и Донецк, и Докучаевск", - сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава ДНР Денис Пушилин.

По данным разведки, готовятся теракты на газопроводах, водопроводах, линиях электропередачи. Пушилин подчеркнул, что в республике готовятся к диверсиям и усиливают меры безопасности.

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