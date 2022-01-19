Власти Швеции запугали граждан нападением России

Шведы шлют письма в российское посольство с просьбой не начинать войну

Беспрецедентная кампания по раздуванию беспочвенных страхов перед Россией развернута в Швеции. Российское посольство в скандинавской стране сообщает о письмах от местного населения с просьбой к Москве не нападать на их страну.

"В последнее время в посольство поступают многочисленные обращения шведских граждан (в основном пожилых людей и детей) с адресованными к России просьбами "не нападать на Швецию". Рассматриваем эти опасения как прямой результат развернутой в шведских СМИ с подачи здешних политиков беспрецедентной пропагандистской кампании по раздуванию беспочвенных антироссийских страхов", - пишет диппредставительство на своей странице в Facebook.

В посольстве подчеркнули, что Россия не собиралась и не собирается нападать на Швецию. Все инсинуации имеют своей целью убедить рядовых налогоплательщиков в необходимости тратить больше денег на военные нужды, а также послушно следовать указаниям из-за океана, говорится в заявлении.

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