Зеленский выступил с обращением к нации

Он призвал украинцев не паниковать

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не паниковать и не нагнетать ситуацию в связи с новостями о так называемой "российской угрозе". Об этом политик заявил в своем обращении к нации.

По словам Зеленского, Киев не хочет войны, однако страна "готова к обороне", передает РИА Новости.

Мифы о российской агрессии против Украины начали раздувать на Западе в конце прошлого года. Сначала об этом писала пресса, потом стали звучать обвинения со стороны политиков.

Россия не раз заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а все передвижения войск по территории страны – ее внутреннее дело.

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