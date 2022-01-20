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Байден высказался по поводу "вторжения" России на Украину

08:15
  • четверг
  • 20 января 2022

Президент США дал развернутый ответ на пресс-конференции

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме сделал несколько заявлений относительно ситуации вокруг Украины.
МИД: Россия не будет вторгаться на Украину

"Если власти России совершат то, на что способны со своими сосредоточенными на границе силами, это станет катастрофой для России", - сказал американский лидер.

Он добавил, что в случае "вторжения" на Украину партнеры и союзники США "готовы нанести серьезный урон российской экономике".

Как добавил Байден, Москву в случае ввода войск ждут серьезные последствия. "Если они пойдут на это, если они вторгнутся, то заплатят за это. Их банки не смогут осуществлять операции с долларами", - указал президент США.

По его словам, три российско-американские встречи по вопросам безопасности пока что ни к чему не привели.

Байден заключил, что считает возможным проведение нового саммита с президентом России Владимиром Путиным и допускает опцию неразмещения стратегических вооружений на Украине.

В последнее время со стороны Запада активно звучат утверждения о якобы готовящемся Москвой "вторжении" на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную информацию безосновательным нагнетанием напряженности.

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