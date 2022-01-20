Посол озвучил версию убийства российских журналистов в ЦАР

Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко убили в июле 2018 года
Трех российских журналистов в Центральноафриканской республике в 2018 году убили боевики из незаконного вооруженного формирования, сообщил новый российский посол в ЦАР Александр Бикантов.
"По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R", - сказал дипломат (цитата по РИА "Новости").
Он добавил, что 3R в коалиции с другими бандитскими группировками в декабре 2020 напала на Банги, в результате чего погибло мирных жителей.
31 июля 2018 года стало известно о гибели в ЦАР корреспондента Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. В МИД России сообщили, что на россиян напали с целью ограбления. Следственный комитет возбудил уголовное дело.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram