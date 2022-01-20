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Посол озвучил версию убийства российских журналистов в ЦАР

09:08
  • четверг
  • 20 января 2022

Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко убили в июле 2018 года

Трех российских журналистов в Центральноафриканской республике в 2018 году убили боевики из незаконного вооруженного формирования, сообщил новый российский посол в ЦАР Александр Бикантов.
Путин заявил, что делал все для раскрытия убийств Политковской и Немцова

"По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R", - сказал дипломат (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что 3R в коалиции с другими бандитскими группировками в декабре 2020 напала на Банги, в результате чего погибло мирных жителей.

31 июля 2018 года стало известно о гибели в ЦАР корреспондента Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. В МИД России сообщили, что на россиян напали с целью ограбления. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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