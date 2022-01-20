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В России введут учет домашних животных

09:08
  • четверг
  • 20 января 2022

Поправки в соответствующий законопроект уже готовятся

Как сообщил в беседе с газетой "Известия" первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, в России планируется ввести обязательную маркировку домашних животных.

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Поправки подготовят в документ, вводящий понятия маркировки и учета животных в России. В настоящее время это касается только сельхозживотных.

"Сейчас к нам приходит много обращений от граждан, которые интересуются: куда из законопроекта пропали кошки и собаки. А ведь их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти", - отметил парламентарий.

Он уточнил при этом, что закон поможет в том числе привлекать к ответственности нерадивых хозяев, которые выбрасывают своих питомцев на улицу.

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