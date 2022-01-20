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Против главы МИД Германии начато расследование

09:08
  • четверг
  • 20 января 2022

Под подозрение также попал министр финансов ФРГ

Как сообщает со ссылкой на собственные источники журнал Spiegel, прокуратура Берлина начала расследование против руководства партии "Союз 90/Зеленые".
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Уточняется, что среди подозреваемых - министр иностранных дел Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек. По данным правоохранительных органов, они злоупотребили в ущерб партии при выплате связанных с коронавирусом надбавок.

"Предмет процесса - ассигнование связанных с коронавирусом бонусов членами федерального правительства самим себе в 2020 году", - рассказал представитель прокуратуры Мартин Штельтнер.

Расследование стартовало 6 января.

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