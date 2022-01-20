Против главы МИД Германии начато расследование

Под подозрение также попал министр финансов ФРГ

Как сообщает со ссылкой на собственные источники журнал Spiegel, прокуратура Берлина начала расследование против руководства партии "Союз 90/Зеленые".

Уточняется, что среди подозреваемых - министр иностранных дел Анналена Бербок и министр экономики Роберт Хабек. По данным правоохранительных органов, они злоупотребили в ущерб партии при выплате связанных с коронавирусом надбавок.

"Предмет процесса - ассигнование связанных с коронавирусом бонусов членами федерального правительства самим себе в 2020 году", - рассказал представитель прокуратуры Мартин Штельтнер.

Расследование стартовало 6 января.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram