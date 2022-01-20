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В Роспотребнадзоре объяснили, для кого особо опасен "омикрон"

09:13
  • четверг
  • 20 января 2022

В России официально подтверждено 1682 случая этого штамма

Заместитель директора ЦНИИЭ Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что новый штамм коронавируса "омикрон" представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет.
В Роспотребнадзоре рассказали о поведении "омикрона" в России

"Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации", - приводит слова ученого ТАСС.

Горелов добавил, что у каждого третьего ребенка с "омикроном" отмечается диарея.

Кроме того, уточнил специалист, в группу риска входят люди старше 65 лет. Вместе с тем перенесенный во время беременности COVID-19 может сказаться на развитии будущего ребенка.

"Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние", - заключил эксперт.

Штамм "омикрон" был выявлен в ноябре 2021 года на юге Африки. В России зафиксировали уже 1682 случая заражения этим вариантом.

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