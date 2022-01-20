В Роспотребнадзоре объяснили, для кого особо опасен "омикрон"

В России официально подтверждено 1682 случая этого штамма

Заместитель директора ЦНИИЭ Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что новый штамм коронавируса "омикрон" представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет.

"Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. Впервые стали отмечаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации", - приводит слова ученого ТАСС.

Горелов добавил, что у каждого третьего ребенка с "омикроном" отмечается диарея.

Кроме того, уточнил специалист, в группу риска входят люди старше 65 лет. Вместе с тем перенесенный во время беременности COVID-19 может сказаться на развитии будущего ребенка.

"Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние", - заключил эксперт.

Штамм "омикрон" был выявлен в ноябре 2021 года на юге Африки. В России зафиксировали уже 1682 случая заражения этим вариантом.

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