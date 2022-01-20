ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Легче переубедить Зеленского": назван простой путь выхода из кризиса на Украине

09:14
  • четверг
  • 20 января 2022

Президент Украины - марионетка Запада, убеждена Вероника Крашенинникова

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили украинский кризис, а также переговоры России и США по безопасности.

Что надеется Киев получить от Вашингтона, и на какие результаты от визитов на Украину рассчитывают в США? Какие цели преследует Белый дом, раз за разом обвиняя Россию в агрессивных планах?

На вопросы ведущего Алексея Фролова ответила советник главы международного информагентства "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

"В Киев зачастили американские друзья. Зеленского пытаются продавить, уломать, чтобы он выполнял хотя бы для видимости, хотя бы часть Минских соглашений?" - спросил Фролов.

"Будем надеяться, что именно это и происходит. Потому что это самый легкий путь для США из созданного кризиса. Путина им не переубедить, легче переубедить Зеленского. Потому что он их марионетка", - сказала эксперт.

Полный комментарий Крашенинниковой смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.