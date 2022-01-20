"Легче переубедить Зеленского": назван простой путь выхода из кризиса на Украине

Президент Украины - марионетка Запада, убеждена Вероника Крашенинникова

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили украинский кризис, а также переговоры России и США по безопасности.

Что надеется Киев получить от Вашингтона, и на какие результаты от визитов на Украину рассчитывают в США? Какие цели преследует Белый дом, раз за разом обвиняя Россию в агрессивных планах?

На вопросы ведущего Алексея Фролова ответила советник главы международного информагентства "Россия сегодня" Вероника Крашенинникова.

"В Киев зачастили американские друзья. Зеленского пытаются продавить, уломать, чтобы он выполнял хотя бы для видимости, хотя бы часть Минских соглашений?" - спросил Фролов.

"Будем надеяться, что именно это и происходит. Потому что это самый легкий путь для США из созданного кризиса. Путина им не переубедить, легче переубедить Зеленского. Потому что он их марионетка", - сказала эксперт.

Полный комментарий Крашенинниковой смотрите в видео.

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