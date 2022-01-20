Зачем американцы и европейцы зачастили на Украину

Киеву подкинули тысячи ракет перед мнимым вторжением России

Вокруг Украины идет информационная, истеричная война. Зачастили американцы и европейцы в Киев, с Зеленским разговаривают, британцы подкинули оружия. Тысячи противотанковых ракет, которые назвали оборонительными.

"Украинцы - гордая суверенная нация, и они готовы отстаивать каждую пядь своей земли", - заявил Джеймс Хиппи, заместитель министра обороны королевства.

Еще как готовы! И без всяких ракет. Замминистра Джеймс Хиппи, наверное, британские газеты не читает. А Daily Mail опубликовала целую статью, как на Украине тренируются отстаивать каждую пядь. Подпись под картинкой: добровольцы с деревянными винтовками готовятся к битве. Британские читатели поняли, что их дурачат.

"Какую агрессию остановить? Россия имеет право перемещать свои войска в пределах своих границ, в то время как США перемещают свои военные базы ближе к границам России. США должны прекратить свою агрессию", - пишет DMreader.

"Все больше люблю Путина каждый раз, когда читаю статьи о нём", - высказался пользователь Indigenous Brit.

Дурачат всех. И в Киеве начинают это понимать. Украинское издание "Страна" утверждает, в офисе президента Зеленского почуяли зраду. Со стороны братской Америки!

"Главная повестка, которую пытается навязать украинской власти администрация Байдена, - пойти на политическую часть Минских соглашений и на ряд уступок России под предлогом необходимости деэскалации", - сообщил изданию дипломатический источник.

Тот же источник рассказал журналистам: крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России, - это часть договорняка. Штатов с Путиным. Москве и Вашингтону нужно договориться о чем-то большом и важном, а Украина здесь так, разменная монета. Дурят людей! А они так верили Америке.

Украинские СМИ вспоминают 2015 год, когда Порошенко не хотел подписывать вторые Минские соглашения. Но Международный валютный фонд посулил денег, и всё подписали. В этом году Украине нужно вернуть МВФ почти два миллиарда долларов. Может, опять денег посулят или долги простят, тут и агрессии конец?

Воевать с деревянными автоматами за каждую пядь родной земли – дело достойное. И смело встречать агрессора, которого нет, и побеждать в войне, которой не будет. Потому что в действительности все не так, как на самом деле.

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