В России выявили 38850 новых случаев коронавируса

В Москве максимальный прирост за все время пандемии

В России за прошедшие сутки выявили 38850 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе по контролю за распространением заболевания.

Госпитализированы с ковидом 9167 человек.

Вместе с тем в Москве выявлен максимальный прирост с начала пандемии - 11500 заболевших. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 4753 случая, это тоже новый максимум.

За сутки в стране умерли 684 пациента. Вылечились 24478 человек.

"Всего на сегодняшний день в России выявлен 10 938 261 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 324 060 летальных исходов", - добавили в штабе.

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