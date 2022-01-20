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Армия САР провела учения под руководством российских инструкторов

08:50
  • четверг
  • 20 января 2022

Военные отработали штурм укрепрайона условных террористов

Тактика ведения боя, маскировка, навыки обращения с оружием. В Алеппо под руководством российских инструкторов проходят тренировки сирийских солдат. На этот раз они отрабатывали штурм укрепрайона условных террористов.

Это одно из подразделений химзащиты сирийской армии. Воины проверены в боях, но российскую поговорку - повторение - мать учения - уже успели освоить. Упражнение номер один - обращение с дымовой шашкой. На поле боя это простейший, но довольно эффективный способ замаскировать передвижения войск.

Сегодня подразделение сирийской армии отрабатывает штурм укрепрайона боевиков. Условная цель для взятия - стальная бочка, которую должны поразить огнеметчики. Сначала - пристрелочные выстрелы, чтобы настроить прицел. У многих получается далеко не сразу.

И снова азы военной науки: при выстреле - обязательны беруши, а позицию нужно выбирать так, чтобы случайно не травмировать ни себя, ни своих товарищей. Огнемет - оружие грозное, и ошибок не прощает.

"У российских военных мы учимся тактике ведения боя. Смотрим, как правильно ставить дымы при атаке, как задействовать подразделение в той или иной боевой ситуации", - рассказал Айхам Сулейман, командир подразделения РХБЗ сирийской армии.

Учения закончены. Для начала хорошо - уже высокая оценка. Но тренировки будут продолжены. Необходимо обучить как можно больше солдат из второго эшелона обороны провинции Алеппо.

Алексей Платонов, Сергей Ким. "ТВ Центр". Сирия.

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