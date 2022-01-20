От COVID-19 в Москве вылечились еще 2307 человек

Выявлено 11557 новых случаев заражения

В Москве от коронавируса поправились еще 2307 пациентов, сообщили в федеральном штабе по контролю за распространением заболевания.

Всего в городе вылечились уже 1 915 633 человека.

"В Москве выявлено 11557 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализирован 930 человек, скончались 70 пациентов. На ИВЛ находятся 489 человек", - уточнили в штабе.

Там также напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ горожане могут обращаться за медпомощью без предварительной записи непосредственно к дежурному врачу поликлиники. Всех пациентов с ОРВИ принимают в день обращения.

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