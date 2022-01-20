Канцлер Германии потребовал от России признать, что "сила в правде"

Берлин готов защитить Украину от "российской агрессии"

Москва должна признать, что "сила в правде" ("Right makes might"). С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

Политик предложил России использовать выгоды от сотрудничества с Германией, подчеркнув, что Берлин готов защитить Украину от "российской агрессии" в силу приверженности защите территориальной целостности государства.

При этом Шольц выразил мнение, что оценивать результативность дипломатических усилий в данном контексте рано. Тем не менее, канцлер напомнил об усилиях Германии по поддержанию диалога с Россией в различных международных форматах.

В тексте выступления, подготовленного для Всемирного экономического форума, Шольц заявил, что Россия осведомлена о "решимости Германии", а также выразил надежду, что в Москве осознают преимущества сотрудничества перед возможной конфронтацией, сообщает Bloomberg.

Ранее руководитель европейского бюро издания Politico Мэтт Карнишниг заявил, что Берлин придерживается собственных, отличных от принятых коллективным Западом, взглядов на отношения с Москвой. По этой причине ФРГ отделяется от других западных стран.

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