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В МВД опровергли введение штрафов за превышение средней скорости

09:20
  • четверг
  • 20 января 2022

Подобную практику прекратили в 2021 году без объяснения причин

В Министерстве внутренних дел не планируют возвращаться к практике штрафов за превышение водителями средней скорости движения. Таким образом в ведомстве прокомментировали сообщения средств массовой информации о намерении вернуть в России такие штрафы.
Водители начнут штрафовать друг друга за нарушения ПДД

Водителей наказывали за превышение средней скорости на участке между двумя и более камерами, расположенными на расстоянии нескольких километров друг от друга, до 2021 года — затем эту практику прекратили.

В МВД тогда не раскрыли причины такого решения, подтвердив лишь отказ от подобных штрафов. При этом эксперты и ряд политиков указывали, что в правилах дорожного движения отсутствует термин "средняя скорость".

В пресс-центре МВД сообщили, что в апреле 2021 года вице-премьер Марат Хуснуллин поручил "проработать вопрос закрепления ответственности" за превышение средней скорости. По результатам анализа компетентные ведомства пришли к выводу, что в законодательстве имеются "правовые пробелы", которые препятствуют вынесению штрафов за такой вид нарушения.

В связи с этим говорить о возвращении штрафов за превышение средней скорости преждевременно, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на МВД.

Между тем в России начала действовать норма, ужесточающая наказание за нарушение правил дорожного движения лицом, прежде уже подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами. Она допускает лишение свободы до двух лет за неоднократное превышение скорости больше чем на 60 километров в час или выезд на встречную полосу.

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