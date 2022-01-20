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Привет, Наташа: стали известны самые популярные пароли в 2021 году

09:46
  • четверг
  • 20 января 2022

Россияне предпочитают простые комбинации

Как говорится в исследовании сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, на которое ссылается газета "Известия", самыми распространенными в 2021 году в рунете стали пароли, представляющие собой простые последовательности букв и цифр.
Опрос показал, что россияне делают в соцсетях во время работы

Первое место по популярности в доменных зонах .ru и .ру заняли qwerty123, qwerty1 и 123456. Также россияне часто пользуются паролями asdasd, 12345, 123456789, asdasd123, 12345678, qwerty и 123321.

Среди кириллических выделяются комбинации "йцукен", "пароль", "любовь", "привет", "наташа" и "максим".

Аналитики отметили, что сложными из всех проанализированных паролей (35,5 миллиарда) оказались только 3,5%.

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