Привет, Наташа: стали известны самые популярные пароли в 2021 году

Россияне предпочитают простые комбинации

Как говорится в исследовании сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI, на которое ссылается газета "Известия", самыми распространенными в 2021 году в рунете стали пароли, представляющие собой простые последовательности букв и цифр.

Первое место по популярности в доменных зонах .ru и .ру заняли qwerty123, qwerty1 и 123456. Также россияне часто пользуются паролями asdasd, 12345, 123456789, asdasd123, 12345678, qwerty и 123321.

Среди кириллических выделяются комбинации "йцукен", "пароль", "любовь", "привет", "наташа" и "максим".

Аналитики отметили, что сложными из всех проанализированных паролей (35,5 миллиарда) оказались только 3,5%.

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