Захарова обвинила американских журналистов в "преступной халатности"

Представитель МИД России прокомментировала пресс-конференцию Джо Байдена

Джо Байден отметил год своего нахождения на посту президента США полуторачасовой пресс-конференцией. Предсказуемо часть общения с журналистами была посвящена России. Байден снова заявил об украинском кризисе, который может непреднамеренно перерасти в войну, и о мнимом вторжении России.

Американский лидер уже по традиции грозил небывалыми санкциями Москве, а в случае эскалации ситуации - скорым и жёстким ответом США и их союзников по НАТО. В то же время Байден не исключил новой личной встречи с Владимиром Путиным. И даже сообщил, что Вашингтон может проработать требования Москвы не размещать стратегические вооружения на Украине. Президент США также оценил возможность членства Киева в североатлантическом альянсе.

"У нас есть ряд международных соглашений о том, что европейские страны могут присоединиться к нам. Но вероятность того, что Украина сделает это в ближайшее время, не слишком велика. Им следует провести ещё большую работу над демократией и некоторыми другими аспектами. К тому же, неизвестно, проголосуют ли основные союзники на Западе за то, чтобы принять Украину в НАТО прямо сейчас", - заявил Байден.

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в заранее подготовленных вопросах и ответах. Он заявил, что ему такого не позволялось. Большую часть пресс-конференции нынешний глава Белого дома вызывал представителей СМИ, читая их фамилии с листа. Вот такая свобода прессы. На заданную ранее направленность вопросов американских журналистов отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Удивительно, как американские журналисты на пресс-конференции Байдена со всей определённостью говорят о "нападении России на Украину" и как будто никогда не слышали про расширение НАТО на Восток, обязательствах западных стран о неделимости безопасности. Как будто не знают ничего о провокациях киевского режима и их поддержке Вашингтоном. Что это? Святая простота или непозволительная наивность? Думаю, преступная халатность", - убеждена Захарова.

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