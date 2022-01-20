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Эксперт оценил эффективность масок при "омикроне"

09:26
  • четверг
  • 20 января 2022

Защитить могут только медицинские маски

Идея запрета многоразовых масок имеет веское обоснование. Об этом в четверг, 20 января, рассказал доцент кафедры физической химии НИТУ "МИСиС", специалист по биологической защите Георгий Фролов.
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По словам эксперта, многоразовые маски из ткани практически бесполезны для защиты от вирусов. Поскольку производители не учитывают плотность и качество материалов, такие средства не дают гарантий защиты. Более того, многоразовые маски практически не задерживают частицы вируса при дыхании.

Фролов указал, что защитить от вируса может только медицинская защитная маска, произведенная по определенным стандартам и техническим указаниям. Многоразовые тканевые маски могут нести лишь эстетическую функцию.

Что касается эффективности медицинских масок от нового штамма коронавируса "омикрон", его частицы практически ничем не отличаются от частиц разновидности "дельта", указал специалист. Соответственно, средства индивидуальной защиты остаются прежними — медицинская маска, безусловно, сможет уберечь от заражения "омикроном".

Фролов рассказал, что особую актуальность ношение медицинских масок имеет для людей с кашлем и насморком. Частица вируса гидратирована — покрыта множеством слоев молекул воды. Дыхание в маске увлажняет ее поверхность, при соприкосновении частиц вируса с такой увлажненной маской происходит их слипание.

В результате частицы вируса остаются в тканях, не попадая наружу, цитирует эксперта АГН "Москва".

Тем временем в метро Москвы спрос на маски вырос за неделю на 30%. По данным столичного департамента транспорта, 99% пассажиров заходят в метрополитен в масках.

 

 

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