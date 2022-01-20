На трассе М5 из-за непогоды образовалась многокилометровая пробка

Фуры не могут преодолеть подъем в районе Кропачево из-за гололедицы

Сегодня во власти циклонов снова окажутся северо-запад и центр России. В Мурманскую область возвращаются сильные снегопады.

Погода ухудшилась, дав всего день на передышку между прошлой метелью и нынешней. Это добавит работы коммунальщикам, которые не успели разгрести старые сугробы. Жители Мурманска направляют сотни жалоб на неубранные дворы.

На Сахалине круглосуточно продолжают устранять последствия циклона. Под толщей снега время от времени обнаруживают автомобили. А в заливе Мордвинова в ловушке оказалась группа рыбаков. В погоне за уловом экстремалы отошли на большое расстояние от берега. А когда в ледовом покрове образовались трещины, перепугались. Несмотря на предупреждения МЧС, многие продолжают рыбачить.

В Челябинской области на трассе М5 "Урал" образовались серьезные пробки из грузовиков. Фуры не могут преодолеть подъем в районе Кропачёво из-за гололедицы. Очередь из автомобилей достигает несколько километров.

Не лучше и картина на юге Турции. Там прошли самые мощные за полвека снегопады. Полностью замело провинцию Газиантеп. Сугробы выросли до одного метра. На трассах пробки. Некоторые водители стоят в них уже около суток. Общественный транспорт не ходит. Для эвакуации жителей из горных районов направлены военные вертолёты. Синоптики предупреждают - снегопад в ближайшие дни только усилится.

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