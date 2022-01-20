Россияне объяснили нежелание дружить с коллегами

Многие не поддерживают отношения с коллегами вне работы

Более половины (62%) россиян, принявших участие в опросе сервиса "Зарплата.ру", признались в нежелании заводить друзей среди коллег по работе.

В числе причин такого настроя 18% назвали наличие старых друзей, 16% указали на разные интересы, 13% отметили разницу в возрасте, 12% утверждают об отсутствии необходимости в дружбе.

Мешает дружить с коллегами конкуренция (9%), невозможность найти общий язык (8%), разница в интеллектуальном уровне (5%).

Многие участники исследования рассказали, что вообще не поддерживают отношения с коллегами вне рабочего процесса. 15% респондентов не посещают корпоративы и другие совместные мероприятия, 11% практически ни с кем не разговаривают, 10% не знают, как зовут других сотрудников.

Еще 6% респондентов признались, что предпочли бы ни с кем не общаться и не здороваться на работе, но вынуждены вступать в коммуникацию, сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе опроса россияне рассказали, что, по их мнению, необходимо для желающих стать начальником. Среди важных качеств хорошего начальника 47% назвали умение ставить задачи и контролировать их исполнение.

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