Каждый четвертый россиянин подрабатывал во время новогодних праздников

61% россиян провели праздники в родном городе

Как показал опрос "Мегаплана", результаты которого приводит ТАСС, 27% сотрудников российских компаний подрабатывали в течение новогодних каникул.

"При этом 68,1% ответили, что отдых для них все-таки важнее, а 5% опрошенных, наоборот, работали все каникулы, не обращая внимания на общенациональные выходные", - сказано в исследовании.

Также стало известно, что 61% россиян провели праздники в родном городе, 33% путешествовали.

Заначки на новогодние траты сделали 46% респондентов, 32% ответили, что у них не было такой нужды. Меньше 5 тысяч рублей на новогодние подарки потратили 18% участников опроса, 25% выделили на это около 10 тысяч рублей, 14% - свыше 50 тысяч рублей.

7,3% граждан вообще не тратили деньги на подарки.

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