Назван фактор, удваивающий риск тяжелого течения COVID-19

Обладатели вредной привычки более уязвимы перед вирусом

Вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции вдвое возрастает у курильщиков. К такому выводу пришли специалисты Национального исследовательского центра международного здравоохранения (Япония).

Японские специалисты проанализировали данные 17,6 тысячи пациентов с COVID-19 в возрасте от 20 до 80 лет, госпитализированных до февраля 2021 года.

Исследование показало, что риск тяжелого течения коронавирусной инфекции, в том числе с возникновением необходимости подключения пациента к аппарату ИВЛ, в 1,51 раза выше у мужчин-курильщиков. У женщин, имеющих эту вредную привычку, вероятность тяжелого течения COVID-19 оказалась в 1,94 раза выше, чем у некурящих дам.

Ученые указывают, что курильщики чаще страдают от хронических заболеваний, имеют проблемы с дыхательной и сердечно-сосудистой системами.

Это делает обладателей вредной привычки более уязвимыми перед коронавирусом, сообщает телеканал NHK со ссылкой на результаты исследования.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что на фоне распространения штамма коронавирусной инфекции "омикрон" следует помнить о мерах защиты, особенно тем, кто много времени проводит в рабочих и учебных коллективах.

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